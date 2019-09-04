ظريف : سنواصل خطواتنا في حال عدم تنفيذ الوعود الاوروبية

واضاف وزير الخارجية في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء بالعاصمة البنغلاديشية دكا، انه "يمكن التوقف عن هذه الخطوات وحتى التراجع عنها، لكن في حال عدم تحقيق النتائج من خلال المباحثات وعجز الاوروبيين في تنفيذ التزاماتهم؛ كحد ادنى فيما يخص مبيعات النفط وعودة ايراداتها الى ايران، عند ذلك سنواصل المضي في خطواتنا".

وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات بشأن التفاوض مع الاوروبيين في هذا الخصوص، وصف ظريف تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بانها ايجابية؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الامر المهم بالنسبة لايران يكمن في التغيير على ارض الواقع واجراءات الاوروبيين بهدف تسديد ايرادات النفط الايراني.

يتبع ... ** ح ع