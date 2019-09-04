إيران تتقدم 17 مركزا في مؤشر تطوير علوم الخلايا الجذعية

وخلال كلمة له في الحفل الختامي للملتقى الدولي الثالث والوطني الحادي عشر للتقانة الحيوية في طهران تابع حميدية، ان الباحثين الإيرانيين احتلوا المركز الأول إقليميا في تطوير علوم الخلايا الجذعية، بعد التفوق على منافسيهم في المنطقة بمن فيهم الباحثين الأتراك.

وأضاف: هناك 86 تجربة سريرية قيد التنفيذ في إيران في مجال الخلايا الجذعية وستدخل نتائجها قريبا مرحلة الإنتاج الضخم.

وانعقد الملتقى الدولي الثالث والوطني الحادي عشر للتقانة الحيوية في الجمهورية الإسلامية من 1 أيلول/سبتمبر حتى 3 من الشهر نفسه بحضور خبراء وباحثين إيرانيين وأجانب في مجال التقانة الحيوية.

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