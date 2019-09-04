المتحدث باسم الجيش الباكستاني يثمّن دور ايران في دعم السلام الاقليمي

جاء ذلك في معرض ردّ المتحدث باسم الجيش الباكستاني على سؤال مراسل "ارنا" خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاربعاء في مدينة راولبندي.

وفيما وصف العلاقات الايرانية - الباكستانية بانها "اخوية"، اكد اللواء غفور انه رغم التحديات الاقليمية التي تواجه طهران اليوم، لكنه لن يستطيع احد ان يتجاهل دور الجمهورية الاسلامية البارز في ارساء السلام داخل المنطقة.

وردا على سؤال اخر لمراسل "ارنا" حول اخر المستجدات بشان تسييج المناطق الحدودية المشتركة بين ايران وباكستان، اعلن اللواء غفور انجاز 50 بالمئة من المرحلة الاولى لهذا المشروع على الحدود مع افغانستان؛ مضيفا ان الاجراءات متواصلة بهدف انجاز هذا المشروع على الحدود الايرانية - الباكستانية.

وفي السياق، نوّه المتحدث باسم الجيش الباكستاني بـ "النمو الملحوظ" على صعيدي التنسيق والتعاون بين الجيش الباكستاني ونظيره الايراني، ولاسيما القوات الحدودية في كلا البلدين.

وتابع قائلا : ان الاتصالات جارية حاليا واكثر من اي وقت مضى بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية، فضلا عن التنسيق الحدودي الذي شهد تحسنا بين البلدين.

انتهى ** ح ع