عراقجي يجري مباحثات مع وزيرة خارجية سلوفينيا

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء آليات التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وسلوفينيا، الى جانب التطورات في اليمن والوضع السوري، فضلا عن الاتفاق النووي وآلية "اينستكس" (المالية الاوروبية الخاصة بالتعاون مع ايران).

وتاتي زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني لدولة سلوفينيا، بعد مباحثاته والوفد المرافق الذي ضم جمعا من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين، امس الثلاثاء، في باريس والتي استغرقت 10 ساعات حول مبادرات الحكومة الفرنسية.

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