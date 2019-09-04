٠٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٤٨ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83465652
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رئيس بلدية طهران: الحظر ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار

رئيس بلدية طهران: الحظر ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار

فیینا/4 ايلول/سبتمبر/إرنا- رأى رئيس بلدية طهران "بيروز حناجي" ان الحظر الاحادي الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة على ايران ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار عملية الانتاج في الداخل.

وقال حناجي الذي يزور فيينا حاليا للمشاركة في الدورة الرابعة لمنتدى "جسور لأجل المدن" وردا على سؤال مراسل صحيفة "كرونن" النمساوية حول التغييرات التي طرأت على حياة الشعب الايراني عقب انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، قال: ان الحظر بطبيعة الحال ترك اثرا سلبيا على الاسعار لكن هذه الظروف ساهمت في الوقت نفسه في تعزيز حركة البلاد نحو انتاج السلع في الداخل.

واشار الى ان الحظر الاحادي الجائر المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة خلق الكثير من الصعوبات والعراقيل للبلاد لكن الشعب الايراني لايلوم الحكومة الايرانية جراء ذلك لاننا نواجه في المقابل الحكومة الأميركية التي ضربت عرض الحائط بكافة الاتفاقيات الدولية .

انتهى**2018/أ م د

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