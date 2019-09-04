انطلاق اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في مقر السلطة القضائية

واعلن المركز الاعلامي التابع للسلطة القضائية، حضور رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ورئيس السلطة القضائية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" في هذا الاجتماع.
وبحسب المصدر نفسه، سيتم خلال اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مساء اليوم الاربعاء، مناقشة اهم القضايا الراهنة في البلاد والمنطقة.
انتهى ** ح ع
طهران / 4 ايلول / سبتبمر/ ارنا - بدأ مساء اليوم الاربعاء اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، باستضافة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعلن المركز الاعلامي التابع للسلطة القضائية، حضور رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ورئيس السلطة القضائية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" في هذا الاجتماع.
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