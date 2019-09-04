متحدث الخارجية الايرانية يدين تصريحات برايان هوك

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي: ان تصعيد وجهات النظر المعادية والاجراءات اليائسة والاكثر سخرية من كل ذلك تعيين جائزة للخيانة والتجسس، هي ممارسات تاتي من باب الياس والعجز في التاثير على الشعب الايراني والتي سوف لن تحقق شيئا كما هو ديدنها دوما.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان هذه التصريحات ستضيف اوراقا سوداء اخرى الى سجلهم الحافل بالخزي والخداع في التعامل مع الشعب الايراني واضاف، من المؤكد انه عليهم ان يتحملوا المسؤولية تجاه اجراءاتهم هذه يوما ما.

وادعى برايان هوك بان القوات الايرانية تستغل بيع شحنات النفط بصورة غير قانونية لتمويل حزب الله وحماس.

وقال في اطار تصريحاته السخيفة "سنقدم جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار بحق كل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني".

انتهى ** 2342