٠٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83465743
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متحدث الخارجية الايرانية يدين تصريحات برايان هوك

متحدث الخارجية الايرانية يدين تصريحات برايان هوك

طهران / 4 ايلول / سبتمبر /ارنا- دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تصريحات المبعوث الاميركي الخاص في الشان الايراني برايان هوك والارهاب الاقتصادي الاميركي الجديد المفروض في سياق ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الايراني.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي: ان تصعيد وجهات النظر المعادية والاجراءات اليائسة والاكثر سخرية من كل ذلك تعيين جائزة للخيانة والتجسس، هي ممارسات تاتي من باب الياس والعجز في التاثير على الشعب الايراني والتي سوف لن تحقق شيئا كما هو ديدنها دوما.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان هذه التصريحات ستضيف اوراقا سوداء اخرى الى سجلهم الحافل بالخزي والخداع في التعامل مع الشعب الايراني واضاف، من المؤكد انه عليهم ان يتحملوا المسؤولية تجاه اجراءاتهم هذه يوما ما.

وادعى برايان هوك بان القوات الايرانية تستغل بيع شحنات النفط بصورة غير قانونية لتمويل حزب الله وحماس.

وقال في اطار تصريحاته السخيفة "سنقدم جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار بحق كل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني".

انتهى ** 2342

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