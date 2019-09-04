وكالة الفضاء الوطنية: إجراءات أميركا العدائية لن تعيق المشاريع الفضائية الإيرانية

وأكدت الوكالة في بيانها، "من الواضح ان إجراءات عدائية من هذا القبيل لن تقوض عزيمة الجمهورية الإسلامية على تطوير المشاريع الفضائية السلمية.
وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنها فرضت الحظر على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.
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طهران/5 أيلول/سبتمبر/إرنا- علقت وكالة الفضاء الإيرانية على حظر أميركا لثلاث منظمات إيرانية معنية بالصناعات الفضائية خلال بيان أصدرته الأربعاء؛ مضيفة ان هذا الإجراء الأميركي يعد محاولة فاشلة في سياق الحيلولة دون تطوير التكنولوجيا في مجال المشاريع الفضائية السلمية لدى البلدان النامية.
وأكدت الوكالة في بيانها، "من الواضح ان إجراءات عدائية من هذا القبيل لن تقوض عزيمة الجمهورية الإسلامية على تطوير المشاريع الفضائية السلمية.
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