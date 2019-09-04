وكالة الفضاء الوطنية: إجراءات أميركا العدائية لن تعيق المشاريع الفضائية الإيرانية

وأكدت الوكالة في بيانها، "من الواضح ان إجراءات عدائية من هذا القبيل لن تقوض عزيمة الجمهورية الإسلامية على تطوير المشاريع الفضائية السلمية.

وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنها فرضت الحظر على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

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