دبلوماسي ايراني: فرض الحظر على منظمة الفضاء الايرانية يناقض مبادئ الانشطة الفضائية

وإثر الاعلان الاميركي الاخير بوضع مركزين بحثيين ومنظمة الفضاء الايرانية على قائمة الحظر، كتب كاظم غريب آبادي في تغريدة له الاربعاء: لقد فرضت اميركا الحظر على مركزين للابحاث والمنظمة الفضائية الايرانية، وهنا في فيينا، فإن المنظمة الفضائية الايرانية، عملت بشكل وثيق مع سائر شركائها في كوبوس (لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة للامم المتحدة)، لتحقق انجازات متعددة الاطراف.

واضاف: ان هذا ايضا اجراء أحادي وغير قانوني آخر تتخذه اميركا، وهو يتعارض مع المبادئ السائدة على نشاطات الدول في الفضاء الخارجي، بما فيه التعاون بين الدول في الفضاء وحق الجميع في الوصول الى الفضاء.

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