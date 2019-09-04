ظريف: الابتزاز الاميركي تحول الى نمط معتاد

وتعليقا على معلومات تفيد بأن أميركا عرضت رشوة بملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الايرانية، مقابل التعاون مع واشنطن لاحتجاز هذه الناقلة، كتب ظريف في تغريدة على تويتر: ان اميركا وبعد فشلها في القرصنة البحرية، لجأت مباشرة الى الرشوة (وقالت لقبطان نقلة النفط الايرانية) سلّم لنا نفط ايران واحصل على ملايين الدولارات ودون ذلك سيتم فض الحظر عليك.

واضاف: ان هذا التصرف شبيه تماما للدعوة التي تسلمتها قبل اسابيع (للحضور في مكتب الرئيس الاميركي). هذا الامر اصبح يتحول الى نمط معتاد.

وفي وقت سابق اشار وزير الخارجية الايراني الى مقترح قدمه له السناتور الجمهوري رند بول ليلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض وقال، لقد قيل لي خلال زيارتي الى نيويورك بانه سيتم فرض الحظر عليّ في غضون اسبوعين الا اذا قبلت المقترح المذكور وقد رفضته بطبيعة الحال.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني قبل اكثر من شهر.

وأفادت صحيفة فايننشيال تايمز، يوم الاربعاء، أن برايان هوك، المبعوث الاميركي الخاص لشؤون ايران، بعث رسالة الكترونية الى آكليش كومار القبطان الهندي لناقلة النفط لايرانية "آدريان ديا" ، وبعد ان امتنع الاخير عن التعاون مع الادارة الاميركية، بعث هوك رسالة الكترونية اخرى اليه، وقال له ان الخزانة الاميركية فرضت الحظر عليه.

انتهى ** 2342