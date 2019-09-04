عراقجي يلتقي مساعدة وزير خارجية سلوفينيا

بلغراد/3 أيلول/سبتمبر/إرنا- صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" الذي يزور سلوفينيا حاليا، ان "قانون الأقوياء" راح اليوم وعلى أعتاب العام الميلادي 2020، يطغي على "قوة القانون" أكثر من أي وقت مضى؛ مشيرا بذلك الى سياسات الهيمنة الأميركية وإنسحابها من العديد من الإتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.