٠٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83465797
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عراقجي يلتقي مساعدة وزير خارجية سلوفينيا

عراقجي يلتقي مساعدة وزير خارجية سلوفينيا

طهران / 5 ايلول / سبتمبر /ارنا- التقى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في لوبيليانا الاربعاء مساعدة الخارجية السلوفينية سيمونا لسكوار وبحث معها بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشملت محادثات الجانبين؛ التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، وعملية السلام في الشرق الاوسط والوضع في اليمن، وتطورات القضية السورية، فضلا عن الاتفاق النووي وآلية دعم التبادل التجاري (اينستكس) المقترحة من قبل اوروبا على ايران.

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