ايران تؤكد استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة بحل الازمة السورية

ولدى استقبال خاجي للمبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا، غير بيدرسون، جرى البحث حول آخر التطورات في سوريا ومجالات التعاون بين ايران ومنظمة الامم المتحدة للمساعدة في حل وتسوية الازمة السورية.

وخلال اللقاء اشار كبير مساعدي الخارجية الايرانية الى التطورات السياسية في سوريا بما فيها مكافحة الارهاب وأكد ضرورة نشر السيادة السورية على جميع اراضيها، وتشكيل لجنة الدستور وعودة النازحين وتبادل المعتقلين والأسرى والمخطوفين وإعادة الاعمار اضافة الى بعض القضايا الاخرى، معلنا استعداد ايران كما في السابق، للتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمساعدة في حل وتسوية الازمة في سوريا.

من جانبه اشار المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري الى لقاءاته السابقة مع المسؤولين الايرانيين وكذلك اللقاءات التي سيجريها في بعض الدول لتحديد التركيبة النهائية وجدول اعمال لجنة الدستور السورية، وتبادل وجهات النظر مع كبير مساعدي الخارجية الايرانية حول النقاط المتبقية وغير المحلولة للجنة المذكورة.

وثمّن المسؤول الاممي جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات.

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