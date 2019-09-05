عراقجي يامل بان تنفذ الدول الاوروبية التزاماتها في اطار الاتفاق النووي

وخلال لقائه في ليوبليانا الاربعاء مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا، ميرو سرار، اشاد مساعد الخارجية الايرانية بدعم سلوفينيا للاتفاق النووي واعرب عن سروره لطلبها الانضمام الى الالية المالية الاوروبية (اينستكس).

واستعرض عراقجي احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وكذلك جهود فرنسا للوصول الى تفاهم حول الغاء الحظر ، معربا عن امله بوفاء الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا) بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

من جانبه اشار وزير خارجية سلوفينيا الى الزيارات السياسية المتبادلة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفينيا وتبادل زيارات الوفود التجارية خلال الاعوام الاخيرة، واصفا العلاقات بين البلدين بانها ودية.

وقال سرار، ان مواقفنا متناسقة مع الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي ونرغب بالانضمام الى الالية المالية (اينستكس).

ويزور عراقجي برفقة وفد اقتصادي ليوبيليانا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلوفينيا والمشاركة في الجولة الثالثة للمحادثات السياسية بين البلدين كذلك المشاركة في منتدى سياسي دولي منعقد هناك.

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