اعادة فتح معبر خسروي الحدودي اعتبارا من يوم غد الجمعة

واضاف رحماني فضلي في صريح للصحفيين اليوم الخميس بمحافظة قزوين (وسط)، قائلا : انه نظرا للتجارب المكتسبة خلال السنوات الماضية وبعد التنسيق مع المسؤولين العراقيين، تم اتخاذ التدابير والاليات المناسبة لهذا العام بهدف توفير افضل الخدمات لزوار الاربعين وتيسير ظروف مشاركتهم في هذه المراسم الروحانية.
انتهى ** ح ع
قزوين /5 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن وزير الداخلية "محمد رضا رحماني فضلي" انه سيتم اعادة فتح معبر خسروي الحدودي مع العراق (غرب) اعتبارا من يوم غد الجمعة بهدف تيسير الظروف وسهولة عبور زوار العتبات المقدسة ولاسيما خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع).
واضاف رحماني فضلي في صريح للصحفيين اليوم الخميس بمحافظة قزوين (وسط)، قائلا : انه نظرا للتجارب المكتسبة خلال السنوات الماضية وبعد التنسيق مع المسؤولين العراقيين، تم اتخاذ التدابير والاليات المناسبة لهذا العام بهدف توفير افضل الخدمات لزوار الاربعين وتيسير ظروف مشاركتهم في هذه المراسم الروحانية.
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