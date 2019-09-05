ظريف : "اوفاك" لايعدو عن كونه آمر السجن

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف اليوم الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر"، ملوّحا فيها الى الاوروبيين وناصحا اياهم بالقول : ان اوفاك لا يعدو عن كونه آمر السجن اذا طلبتم العفو (التصريح)، دخلتم الزنزانة الانفرادية على تجرؤكم، ولاحقا يحتمل ان ينتهي بكم الامر الى منصة الاعدام.

وتابع وزير الخارجية في تغريدته : ان السبيل الوحيد للقضاء على الارهاب الاقتصادي (الحظر) الامريكي، يكمن بالتالي في قرارك على تحرير نفسك من حبل المشنقة.

انتهى ** ح ع