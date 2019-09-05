ايران و جمهورية أذربيجان تتعاونان في مجال مكافحة المخدرات

و أفادت وزارة الداخلية في جمهورية أذربيجان، ان "اصلان اوف" قدم خلال اللقاء مع نظيره الايراني، تقريرا حول اجراءات الشرطة الاذربيجانية في مجال مكافحة الجرائم ومنها الإتجار بالمخدرات.

و اشار الجانبان الايراني والاذربيجاني، الی النتائج الإيجابية للتعاون بين قوات شرطة البلدين؛ كما اكدا ضرورة توسيع التفاعلات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات.

من جانبه، نوه العميد زاهديان بأهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين؛ معلنا رغبه ايران للتعاون مع الطرف الأذربيجاني في هذا الخصوص.

و وصف زاهديان هكذا زيارات بانها تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين وزارتي الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظيرتها في جمهورية أذربيجان.

انتهی**2054/ ح ع