مساعد وزير السياحة : زيادة بنسبة 40 بالمئة في عدد السياح الاجانب

واوضح تيموري في تصريح له اليوم الخميس بمحافظة همدان (غرب)، ان عدد السياح الاجانب الذين قامو بزيارة البلاد لأغراض سياحية ودينية وعلاجية في هذه الفترة بلغ 3 ملايين شخص.

كما اشار مساعد وزير السياحة الايراني الى شعار "التنمية السياحية القروية" للعام 2021 م، والمؤتمر الدولي الذي سيقام بمشاركة 180 شخصية دولية في محافظتي كردستان وكرمانشاه (غربي البلاد).

ونوه تيموري الى بدء السنة السياحية في ايران اعتبارا من 28 ايلول / سبتمبر الحالي؛ مبينا ان البرامج السياحية ذات الصلة بهذه المناسبة ستنظم في اطار شعار العام 2020 والذي يركز على التعليم والتخصص والعمل.

انتهى ** ح ع