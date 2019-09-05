ظريف: ساطلع موغريني على تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية رسميا

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان ظريف قال في تصريح صحفي حين وصوله الى مطار جاكرتا اليوم الخميس، بشان احدث اوضاع المحادثات مع اوروبا والتصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي بانه لن يلغي الحظر وبامكانه حل مشاكل ايران في غضون 24 ساعة: من الافضل للسيد ترامب ان لا يخلق مشاكل للشعب الايراني. اننا لا نتوقع منه حل مشاكل ايران ولا يمكنه حل مشاكلنا.

واضاف، إن كان بامكان ترامب فليحل مشاكل الشعب الاميركي التي تبرز بين الحين والاخر من قبل افراد حاملي سلاح يستهدفون ارواح مواطنيهم على نطاق واسع ومن واجبه ان يفعل ذلك ويكفينا نحن الا يخلق مشاكل للشعب الايراني.

وحول موقف الاوروبيين من تنفيذ ايران للخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية قال، انه على الاوروبيين ان يعلموا بانهم لو ارادوا استحصال الاذن من اميركا لتنفيذ التزاماتهم فانها لن تمنحهم مثل هذا الاذن ابدا وهي التي تمارس سياسة فرض الحد الاقصى من الضغوط على ايران.

واضاف مخاطبا الاوروبيين، ليس من المطلوب منكم ان تتنازلوا لايران وليس من المقرر ان تتفضلوا بشيء عليها ، بل عليكم فقط تنفيذ التزاماتكم ، هذه التعهدات لا هي متعلقة باميركا ولا باستحصال الاذن منها.

واشار الى التزامات اوروبا في اطار الاتفاق النووي واضاف، ان البند 3 من المرفق 2 للاتفاق النووي يشير الى ان هذه الالتزامات ليست فقط اصدار قوانين بل تنفيذ قوانين ونتيجة تنفيذ القوانين حيث ان الاوروبيين تقاعسوا عن تنفيذ التزاماتهم التي لا علاقة لها باميركا.

يتبع ** 2342