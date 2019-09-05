متحدث الخارجية الايرانية يعلن تفاصيل رسالة ظريف الى موغريني

وقال موسوي في تصريح له مساء الخميس، ان وزير الخارجية الايراني وجه رسالة الى موغريني مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد الاوروبي اعلن فيها انه وبسبب التداعيات الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرضها الحظر من جديد (على ايران) وعجز الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) في تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وفي بيانات اللجنة المشتركة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية توقف بدءا من اليوم جميع التزاماتها في الاتفاق في مجال الابحاث والتطوير النووي.

واضاف، انه تم التاكيد في هذه الرسالة بان هذا الاجراء ياتي بالضبط في مسار حقوق ايران في الاتفاق النووي وخاصة على اساس الفقرة 36 منه وفي الرد على الانتهاك الواسع والمستمر للاتفاق النووي خلال الاشهر الـ 16 الماضية. التفاصيل التقنية والعملانية لوقف التزامات ايران في مجال الابحاث والتطوير النووي سيتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها لاحقا.

وصرح المتحدث بان وزير الخارجية اكد في ختام الرسالة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبهدف ابداء حسن نواياها ، على استعداد لمواصلة المحادثات مع الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي في مختلف المستويات وستعود الى التنفيذ الكامل للاتفاق في حال تنفيذ الاطراف الاخرى جميع التزاماتها في اطاره.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اعلن حين وصوله الى مطار جاكرتا مساء الخميس بانه سيوجه رسالة الى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني حول تنفيذ ايران للخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية ازاء عدم تنفيذ الجانب الاوروبي لالتزاماته في الاتفاق.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن في تصريح صحفي في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء الاربعاء بان ايران ستبدا الجمعة بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات.

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