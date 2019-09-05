ظريف: اميركا سقطت اخلاقيا وسياسيا وتتصرف كعصابات المافيا والكاوبوي

وفي تصريح صحفي ادلى به مساء الخمیس حين وصوله الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا قال ظريف، بشان التصريحات الاخيرة التي ادلى به المندوب الاميركي الخاص في الشان الايراني برايان هوك وتعيين جائزة لمن يكشف عن وثائق الحرس الثوري المالية: ان الاميركيين هزموا من الشعب الايراني ومن ممثلي الشعب الايراني ومن الحرس الثوري الذي هو يمثل الشعب الايراني الشامخ ومن المؤكد انهم لا يمكنهم بمثل هذه الاجراءات الوقوف امام دفاع وتقدم ايران.

واضاف، ان الاجراء الاخر الاكثر خزيا هو ما قام به برايان هوك بتوجيهه رسالة الكترونية الى قبطان ناقلة النفط الايرانية "آرديان دريا" والعرض الذي قدمه له – ولم يسع اساسا للاتيان بذلك بثوب دبلوماسي – حيث عرّفه بنفسه ومسؤوليته وقال له بانه يمكنه تسليم الناقلة واستلام عدة ملايين من الدولارات ليعيش حياة هانئة بقية عمره وان لم يفعل ذلك فستكون حياته صعبة جدا في المستقبل.

وقال ظريف، ان هذا الامر دليل ليس على السقوط الاخلاقي فقط بل ايضا السقوط السياسي والعملاني لاميركا التي تضطر للمضي هكذا بسياستها الفاشلة ضد ايران.

وتابع قائلا، فلتنظر اميركا الى نفسها وترى الحال الذي آلت اليه حيث تتصرف كالعصابات والمافيا. لقد قال ترامب بانه سيعيد المجد والاقتدار الى اميركا مرة اخرى ، فهل من الاقتدار توجيه رسالة الى قبطان وتهديده بتسليم الناقلة مقابل المال او ان يواجه حياة صعبة مستقبلا ، فماذا يعني هذا التصرف غير القرصنة البحرية.

واوضح وزير الخارجية، ان تصرفات اميركا لا تختلف كثيرا عما كان يفعله الكاوبوي في افلام العصابات ، اذ ان استغلال القوة الاقتصادية بهذه الصورة دليل على عجز اميركا السياسي والدولي ومؤشر الى ان ايران ناجحة جدا في فرض العزلة على اميركا بحيث يقوم مندوبها الخاص (في الشان الايراني) بالاستجداء هكذا.

انتهى ** 2342