معبر خسروي غرب ايران يفتتح اليوم الجمعة

وفي تصريح له الخميس خلال اجتماعه بمدراء المنظمة، اشار حسن نيا الى الاستعداد والتخطيط اللازم لادارة حركة ونقل زوار اربعينية الامام الحسين (ع) في المعابر الحدودية الاربعة ؛ مهران وجذابة وشلمجة وخسروي، خلال العام الجاري وقال، انه سيتم يوم غد (اليوم) الجمعة فتح معبر خسروي بحضور وزيري الداخلية الايراني والعراقي.

واضاف، ان التوقعات تشير الى ان ما بين 2.5 الى 3 ملايين زائر سيتوجهون للمشاركة في مسيرات الاربعين من المعابر الحدودية الاربعة من ضمنه نحو مليون و 300 الف زائر من مهران.

واوضح مساعد وزير الطرق وبناء المدن بانه تم تخصيص 8000 حافلة لنقل زوار الاربعينية في البلاد خلال العام الجاري.

انتهى ** 2342