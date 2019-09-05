ظريف: المحادثات مع فرنسا كانت متعلقة بها وليس باميركا

وفي تصريح صحفي ادلى به الخميس حين وصوله الى مطار العاصمة الاندونيسية جاكرتا، قال ظريف في الرد على سؤال لمراسل "ارنا"، حول ما سيؤول اليه مصير المحادثات بين ايران وفرنسا: ان المحادثات مع فرنسا كانت جيدة ومصير هذه المحادثات متعلق بفرنسا نفسها ، علما بان المحادثات التي اجريناها مع فرنسا لم تكن متعلقة باميركا بل انه كيف يمكن لفرنسا العمل بالتزاماتها.

واضاف، ان المحادثات التي اجراها الدكتور عراقجي بمعية مساعد البنك المركزي ومساعد وزير النفط والمحادثات التي اجريتها انا في بياريتس كانت من اجل ان نطمئن الى انه كيف يمكن للاتحاد الاوروبي تنفيذ التزاماته.

وتابع ظريف، انه لو تصور الفرنسيون بانهم بحاجة الى موافقة اميركا لتنفيذ التزاماتهم فاننا قلنا لهم في ذلك الوقت ونقول لهم الان ايضا بان هذه الموافقة لن تصدر.

وقال، اننا لا نريد من احد الدفاع عن ايران بل دافعنا وندافع نحن عن ايران الا انه عليهم هم الدفاع عن حقوقهم وان لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم وهو ما سيدركونه عاجلا ام آجلا فعليهم حينها اتخاذ قرار اخر.

*زيارة بنغلاديش واندونيسيا

وفي جانب اخر من حديثه وصف ظريف زيارته الى بنغلاديش بانها كانت جيدة جدا حيث اجرى خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية.

واضاف، ان منتدى الاقتصاد المائي للدول المطلة على المحيط الهندي كان ايضا فرصة جيدة تم خلاله طرح قضايا مثل سياسات اميركا العدائية والخطيرة في المحيط الهندي ومنطقتنا كما شكلت فرصة جيدة لاجراء لقاءات قصيرة مع عدد من الوزراء المشاركين.

كما اعتبر زيارته الى اندونيسيا بعد بنغلاديش بانها تشكل فرصة جيدة جدا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها في ضوء التعاون المستمر بين البلدين ومواقفهما المتقاربة في اطار منظمة التعاون الاسلامي وقضايا العالم الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومختلف القضايا الدولية الاخرى.

انتهى ** 2342