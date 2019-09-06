فيلم ایرانی يحصل على جائزة افضل الأفلام القصیرة في مهرجان المكسيك

وافادت السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي اليوم الجمعة انه تم اختيار الفلم الايراني من قبل لجنة التحكيم للمهرجان كافضل فيلم قصير عرض في المهرجان.

وتدور قصة الفلم حول عدد من اللاجئين العرب الذين وصلوا الى حدود بلد يتكلم أهله باللغة الانجليزية في حين الحدود مغلقة ويشتبك اللاجئون مع حراس الحدود و يفتح بعض الاطفال طريقا امام المجموعتين للتواصل.

وتم عرض أثار عديدة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المكسيك للاطفال في اقسام الافلام القصيرة والطويلة والوثائقية من ألمانيا وبلجيكا والنرويج وكولومبيا وجمهورية التشيك وقرغيزيا وجورجيا وايران والارجنتين وبولندا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبريطانيا وكرواتيا وجنوب افريقيا والهند وسنغافورة وكنيا والبرازيل والمكسيك.

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