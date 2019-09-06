٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83466872
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فيلم ایرانی يحصل على جائزة افضل الأفلام القصیرة في مهرجان المكسيك

فيلم ایرانی يحصل على جائزة افضل الأفلام القصیرة في مهرجان المكسيك

طهران/ 6 ايلول/سبتمبر/ارنا- تم تقديم فلم " are you voliball أر يو واليبال" من اخراج "محمد بخشي" المخرج الناشىء الايراني كافضل فيلم قصير تم عرضه في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المكسيك للاطفال.

وافادت السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي اليوم الجمعة انه تم اختيار الفلم الايراني من قبل لجنة التحكيم للمهرجان كافضل فيلم قصير عرض في المهرجان.

وتدور قصة الفلم حول عدد من اللاجئين العرب الذين وصلوا الى حدود بلد يتكلم أهله باللغة الانجليزية في حين الحدود مغلقة ويشتبك اللاجئون مع حراس الحدود و يفتح بعض الاطفال طريقا امام المجموعتين للتواصل.

وتم عرض أثار عديدة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المكسيك للاطفال في اقسام الافلام القصيرة والطويلة والوثائقية من ألمانيا وبلجيكا والنرويج وكولومبيا وجمهورية التشيك وقرغيزيا وجورجيا وايران والارجنتين وبولندا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبريطانيا وكرواتيا وجنوب افريقيا والهند وسنغافورة وكنيا والبرازيل والمكسيك.

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