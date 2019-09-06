٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83466938
٠ Persons

سمات

لاعبة الكاراتية الإيرانية تتاهل إلى نهائي بطولة العالم في اليابان

لاعبة الكاراتية الإيرانية تتاهل إلى نهائي بطولة العالم في اليابان

طهران/ 6 ايلول/ سبتمبر/ارنا- تأهلت لاعبة الكاراتية الإيرانية "سارا بهمنيار" إلى نهائي بطولة العالم في اليابان بعد تغلبها على جميع منافسيها.

وتمكنت "بهمنيار" في وزن ناقص 50 كلغ للنساء من التغلب على منافسيها من كرواتيا وماليزيا واليابان واوزبكستان وتايوان وتأهلت الى الدور النهائي لبطولة العالم للكاراتية.

وستتنافس "بهمنيار" الأحد القادم لاعبة فرنسية و هي بطلة عام 2016 لتفوز بذهبية.

كما تأهل "مجيد حسن نيا "في وزن ناقص 60 كلغ للرجال الى مسابقات التصنيف للكاراتية .

وبدأت الجولة الخامسة من بطولة العالم للكاراتية في عام 2019 اليوم الجمعة في اليابان حيث تنافس المنتخب الايراني منافسيه في قسمين الكاتا والكوميتة للرجال والنساء  .

وتم تصنيف المسابقات في فئة الألعاب الأولمبية للكاراتية لذلك نالت اقبالا واسعا من قبل أبطال العالم.

انتهى** 1453**

تعليقك

You are replying to: .
1 + 3 =