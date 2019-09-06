لاعبة الكاراتية الإيرانية تتاهل إلى نهائي بطولة العالم في اليابان

وتمكنت "بهمنيار" في وزن ناقص 50 كلغ للنساء من التغلب على منافسيها من كرواتيا وماليزيا واليابان واوزبكستان وتايوان وتأهلت الى الدور النهائي لبطولة العالم للكاراتية.

وستتنافس "بهمنيار" الأحد القادم لاعبة فرنسية و هي بطلة عام 2016 لتفوز بذهبية.

كما تأهل "مجيد حسن نيا "في وزن ناقص 60 كلغ للرجال الى مسابقات التصنيف للكاراتية .

وبدأت الجولة الخامسة من بطولة العالم للكاراتية في عام 2019 اليوم الجمعة في اليابان حيث تنافس المنتخب الايراني منافسيه في قسمين الكاتا والكوميتة للرجال والنساء .

وتم تصنيف المسابقات في فئة الألعاب الأولمبية للكاراتية لذلك نالت اقبالا واسعا من قبل أبطال العالم.



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