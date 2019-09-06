ظريف: نقف إلى جانب كوبا مع كل احترام

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية بانه كتب "ظريف" في تغريدة له، إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد كوبا والصين وسوريا وإيران وغيرها يستهدف المدنيين عن قصد ويحاول تحقيق اهدافها السياسية غير المشروعة من خلال تخويف الأبرياء.

وأكد" ظريف" أن السلوك الأمريكي الخبيث يشمل الان القرصنة والرشوة والابتزاز ونحن نحترم كوبا ونقف إلى جانبها.

وكتب وزير الخارجية الكوبي" برونو رودريغز " امس الخميس في تغريدة له ان الحظر الامريكي المفروض ضد المؤسسات البحرية الايرانية يشكل انتهاكا آخر للقانون الدولي من قبل واشنطن وبإمكان الحظر الأمريكي المفروض على شركات النفط الإيرانية أن تضر بمصير اخواننا الايرانيين والسوريين.

انتهى** 1453