وزير الداخلية: نتوقع مشاركة 3 ملايين ايراني في مراسم الاربعين الحسيني

واضاف "عبدالرضا رحماني فضلي" ظهر اليوم الجمعة خلال تفقده حدود خسروي بمدينة قصرشيرين للصحفيين انه سجل تواجد زوار كربلاء خلال خمسة الايام الاخيرة نموا بنسبة 200 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي واكد انه توجه امس الخميس نحو 15 الف زائر الى مدينتي كربلاء والنجف عن طريق حدود مهران.

واكد أنه حسب توقعات محافظ كرمانشاه من المحتمل ان يتوجه نحو 300 الى 400 الف زائر ايراني الى مدينة كربلاء عن طريق حدود خسروي للمشاركة في مسيرات الاربعين الحسيني.

واشار الى فتح معبر خسروي بمدينة قصر شيرين (غرب ايران ) لتردد زوار الاربعينية الامام الحسين (ع) وقال انه ستجري مراسم فتح معبر خسروي اليوم الجمعة بحضور المسؤولين العراقيين بمن فيهم وزير الداخلية العراقي والمسؤولين الايرانيين في معبر خسروي الحدودي.

وقال انه تم توفير التمهيدات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات في معبر خسروي الحدودي لنقل زوار العتبات المقدسة لاسيما خلال مراسم الاربعين الحسينية(ع) بهدف تيسير الظروف وسهولة عبور الزوار .

و قد قال فضلي في صريح للصحفيين قبل ذلك، نظرا للتجارب المكتسبة خلال السنوات الماضية وبعد التنسيق مع المسؤولين العراقيين، تم اتخاذ التدابير والاليات المناسبة لهذا العام بهدف توفير افضل الخدمات لزوار الاربعين وتيسير ظروف مشاركتهم في هذه المراسم الروحانية.

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