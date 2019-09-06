إعادة فتح معبر خسروي بغرب البلاد

وافاد مراسل ارنا انه اعلن وزيرا الداخلية الايراني والعراقي في مؤتمر صحفي مشترك فتح معبر خسروي لعبور زوار اربعين الحسين (ع)رسميا.

واعرب وزير الداخليه "عبدالرضا رحماني فضلي" عن سروره لفتح معبر خسروي وقال انه لعب محافظا محافظتي دياله العراقية وكرمانشاه الايرانية دورا تاريخيا في فتح المعبر.

واعتبر اليوم يوما كبيرا وتاريخيا في علاقات البلدين معربا عن امله لكي يسفر فتح معبر خسروي عن نتائج ايجابية في اقامة مراسم اربعينية الحسين(ع) افضل من ذي قبل .

واشاد بدور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين في هذا الخصوص وابلغ تحيات الرئيس روحاني لهما.

واعلن وزير الداخلية استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لتقديم الخدمات لزوار الاربعين وقال بعد متابعة قضية فتح معبر خسروي لعدة الاعوام نامل ان نشاهد هذا العام التسهيل في عبور الزوار من خلال فتح المعبر المذكور.

واعتبر وزير الداخلية العراقي فتح معبر خسروي حدثا هاما للجمهورية الاسلامية الايرانية وللعراق.

واعلن" ياسين الياسري" استعداد بلاده لاستضافة زوار الاربعين وقال انه تم توفير التمهيدات اللازمة .

يذكر ان التوقعات تشير الى ان ما بين 2.5 الى 3 ملايين زائر إيراني يتوجهون للمشاركة في مسيرات الاربعين من المعابر الحدودية الاربعة من ضمنه نحو مليون و 300 الف زائر من مهران.

انتهى ** 1453**