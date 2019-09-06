٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:١٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83467250
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حجة الاسلام حاج علی اکبری:

ايران تواصل التفاوض مع الاوروبيين بكل حذر

ايران تواصل التفاوض مع الاوروبيين بكل حذر

طهران/ 6 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال امام جمعة طهران المؤقت ان الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية ازاء عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ستسفر عن نتائج افضل مقارنة مع الخطوتين السابقتين واكد اننا سنواصل التفاوض مع الاوروبيين بكل تشاؤوم وحذر ودقة لكننا لن نوقف موقفنا .

واضاف حجة الاسلام علي اكبري في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بطهران ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت قرارها وتنفذ قراراتها خطوة بعد خطوة والقضية الوحيدة التي يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية للمباحثات هي عمل الاوروبيين.

واكد خطيب جمعة طهران ان الوعود الاوروبية لاتفيدنا ويجب عليهم ان يعملوا بها وصرح ان الشعب الايراني لم يهتم بالوعود الامريكية الهشة.

وقال علي اكبري ان المنطق والمكتب الحسيني سيحقق تطلعاتنا  وشدد بانه يجب ان نقف ونقاوم وان هذه المقاومة الذكية والعقلانية والفاعلة ستحقق نتائج إيجابية كثيرة في اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا ودبلوماسيتنا .

انتهى** 1453**

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