ايران تفوز على انغولا سلويا في منافسات بطولة كاس العالم 2019 بالصين

وجرت هذه المباراة اليوم الجمعة في اطار المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم في فئة الخاسرين للتنافس على المراكز من 16 الى 32.

انتهى الشوط الاول من المباراة لصالح انغولا بفارق نقطة واحدة 28-29 (الربعان الاول والثاني 19-17 9-12).

وفي الشوط الثاني تمكنت ايران من الفوز بالربعين الثالث والرابع (20-16 و23-17) ، لتحسم المباراة لصالحها بنتيجة 71-62.

وكانت ايران قد خسرت في المرحلة الاولى مبارياتها الثلاث في المجموعة الثالثة امام بورتوريكو وتونس واسبانيا.

وستخوض ايران مباراتها القادمة امام الفلبين وهي مباراة مهمة يتوجب عليها الفوز فيها في اطار التنافس على حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر ان هذه المجموعة تضم ايضا تونس، وقد اعتمدت نتيجة مباراة ايران معها في المرحلة الاولى وهي الخسارة بنتيجة 79-67 .

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