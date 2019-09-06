اقامة الليلة الاولى من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي ان الليلة الاولى لمراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) جرت بحضور سماحته والعديد من المسؤولين والالاف من ابناء الشعب.
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طهران / 6 ايلول / سبتمبر /ارنا- اقيمت مساء اليوم الجمعة الليلة الاولى من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران.
وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي ان الليلة الاولى لمراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) جرت بحضور سماحته والعديد من المسؤولين والالاف من ابناء الشعب.
يتبع ** 2342
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