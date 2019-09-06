القائم باعمال مدير الوكالة الذرية يزور طهران الأحد

وقال المتحدث في تصريح له اليوم الاحد نقلته "رويترز" ان ”الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران“.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن مساء الاربعاء في تصريح صحفي في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث بان ايران ستبدا الجمعة تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاووبيين بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي.

ويوم امس اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تفاصيل رسالة الوزير ظريف الى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني حول الخطوة الثالثة لخفض ايران التزاماتها النووية.

ومن المقرر ان يعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي يوم غد السبت التفاصيل التقنية للخطوة الثالثة هذه وابرزها المتعلقة بوقف التزامات البحث والتطوير النووي.

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