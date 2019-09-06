٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:١٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83467396
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القائم باعمال مدير الوكالة الذرية يزور طهران الأحد

القائم باعمال مدير الوكالة الذرية يزور طهران الأحد

طهران / 6 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القائم بأعمال مدير الوكالة، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم الأحد.

وقال المتحدث في تصريح له اليوم الاحد نقلته "رويترز" ان ”الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران“.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن مساء الاربعاء في تصريح صحفي في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث بان ايران ستبدا الجمعة تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاووبيين بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي.

ويوم امس اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تفاصيل رسالة الوزير ظريف الى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني حول الخطوة الثالثة لخفض ايران التزاماتها النووية.

ومن المقرر ان يعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي يوم غد السبت التفاصيل التقنية للخطوة الثالثة هذه وابرزها المتعلقة بوقف التزامات البحث والتطوير النووي.

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