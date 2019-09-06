٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:٤٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83467402
٠ Persons

وزير خارجية ارمينيا: روحاني يشارك في قمة الاتحاد الاوراسي في يريفان

وزير خارجية ارمينيا: روحاني يشارك في قمة الاتحاد الاوراسي في يريفان

طهران / 6 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن وزير خارجية ارمينيا زوهراب مناساكانيان بان الرئيس الايراني حسين روحاني سيزور يريفان للمشاركة في اجتماع القمة للاتحاد الاوراسي مطلع اكتوبر القادم.

وقال مناساكانيان في تصريح ادلى به لموقع "لراغير .اي .ام" ان رؤساء الدول الاعضاء وسائر دول التعاون مع الاتحاد الاوراسي ومنها ايران وسنغافورة ستشارك في الاجتماع الذي سيعقد يوم 2 تشرين الاول /اكتوبر القادم.

وحول توقعاته من زيارة الرئيس الايراني الى يريفان قال، ان لنا مع ايران جدول اعمال واسع النطاق حيث نتابع البحث عن اطر واساليب التعاون المؤثر في مجال الامن الاقليمي وتطوير البنية التحتية وتنويع الطاقة وسائر المجالات كي نصل الى النتائج الايجابية اللازمة التي تخدم مصلحة بلدينا.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها جيدة وودية على الدوام واضاف، ان عضوية ارمينيا في الاتحاد الاوراسي توفر كذلك امكانيات لنا في التعاون مع ايران وكذلك مع مصر وسنغافورة.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 10 =