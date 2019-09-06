٠٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83467460
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عودة اكثر من 90 بالمائة من الحجاج الايرانيين الى البلاد

عودة اكثر من 90 بالمائة من الحجاج الايرانيين الى البلاد

طهران / 6 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن عودة اكثر من 90 بالمائة من الحجاج الايرانيين الى البلاد لغاية الان.

وقال رشيديان في تصريح له الجمعة انه حتى نهاية يوم الخميس عاد 79 الفا و 877 حاجا ايرانيا اي ما يعادل اكثر من 90 المائة الى البلاد.

واضاف، انه ما زال هنالك الف و 377 حاجا في المدينة المنورة و 6 الاف و 409 حجاج في مكة المكرمة.

وصرح بان عملية عودة الحجاج الايرانيين ستنتهي في غضون 72 ساعة قادمة.

ولفت رشيديان الى ان هنالك حاجين ايرانيين في مستشفى المركز الطبي الايراني للحج و 3 حجاج اخرين في مستشفيات سعودية (2 في مكة و 1 في المدينة) ونامل بانجاز خدمات معالجتهم وعودتهم الى البلاد مع اخر رحلة.

انتهى ** 2342 

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