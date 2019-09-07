الاحتلال الصهيوني يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة تقصف المستوطنات بخمسة صواريخ

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع عسقلان التابع للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومرصد شرق جحر الديك وسط القطاع، وعدد آخر من المراصد شرق حي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

بدوره، أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عدم وصول أية إصابات إلى المشافي جراء القصف الصهيوني.

وكان الجيش الصهيوني اعلن أن 5 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزّة، مساء الجمعة، وسقطت في "منطقة مفتوحة قرب سديروت" بغلاف غزة.

ويأتي اطلاق الصواريخ بعد ساعات على استشهاد اثنين من الاطفال برصاص الاحتلال الصهيوني واصابة العشرات هلال مشاركتهم في الجمعة ٧٣ لمسيرات العودة وكسر الحصار.

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