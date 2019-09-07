قيادي في حماس لإرنا: استقالة جرينبلات دلالة على فشل صفقة القرن

وأضاف رضوان لمراسلنا "إن عمودا من أعمدة صفقة القرن تهاوى باستقالة جرينبلات وهذه دلالة على فشل الصفقة".

وأكد القيادي في حركة حماس على أن صمود وثبات الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار والمقاومة أفشلت الصفقة.

وجه رضوان رسالة للأمريكان قائلا:" كفافكم عبثا فلن تمر الصفقة ولو على أرواحنا أو أجسادنا".

كما وجه رسالة للمطبعين مع الاحتلال "آن الأوان أن تعودوا إلى رشدكم وصف أمتكم وعليكم الاعتبار من استقالة جرينبلات الذي فشل في تمرير الصفقة".

ورحب رضوان برفض المحكمة الاوروبية إدراج حركة حماس على قائمة الإرهاب، معتبرا القرار انتصار للمقاومة وللعدالة والحق لان مقاومة الشعب الفلسطيني مشروعة حسب القانون الدولي.

وطالب القيادي في حركة حماس بوضع الاحتلال الصهيوني على قوائم الإرهاب الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، شدد رضوان أن كل مكونات الشعب الفلسطيني موحد في الحفاظ على أمن واستقرار قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس إن أمن واستقرار قطاع غزة خط أحمر، وكل محاولات الاحتلال وأعوانه لزعزعة أمن واستقرار القطاع بائت بالفشل.

وأكد رضوان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها.

انتهى

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