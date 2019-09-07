تسارع وتيرة التعاون الإيراني الأفغاني في مجال الكهرباء

وصرح رضا أردكانيان في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية : أن تشكيل فريق العمل المشترك تم بموافقة من رئيس جمهورية أفغانستان وبايعاز منه، ونحن الآن في انتظار تشكيل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن.

واضاف : سيتم في هذه اللجنة التشاور حول موعد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة وستتخذ الخطوات اللازمة بعد ذلك الاجتماع.

وقال وزير الطاقة حول اتفاق إيران وأفغانستان على إصلاح التوربينات والمحولات الكهربائية الأفغانية، ان هذه الأعمال قيد الانجاز ايضا.

وقام مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء "همايون حائري" بزيارة إلى كابول مع الرئيس التنفيذي لشركة توانير "محمد حسن متولي زادة" في 17 اغسطس الماضي حيث اجرى محادثات مع مسؤولي وزارة المياه والطاقة الأفغانية، وأثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين المسؤولين الإيرانيين والأفغان تسمح بتبادل الكهرباء بين البلدين.

ومن النتائج الاخرى لهذه الزيارة، تمديد عقد تصدير الكهرباء من إيران إلى أفغانستان، وتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الكهرباء، وتعاون إيران للحد من خسائر شبكة الكهرباء الأفغانية، وتوسيع شبكة الكهرباء الإفغانية، وبناء خط نقل زرنج، والموافقة على نقل الكهرباء، وتجديد شبكة الكهرباء في أفغانستان من قبل ايران، وإعادة بناء بعض محولات الطاقة والتوربينات في أفغانستان.

انتهى** 2344