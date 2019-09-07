لتيسير ارتياد الزوار..مكتب تمثيل القنصلية العراقية يستقر في إيلام

وفي تصريح لمراسل "إرنا" اليوم السبت، أشار نوذري إلى حجم الزوار وارتيادهم الملحوظ من منفذ مهران الحدودي إلى جانب تواجد أكثر المواطنين العراقين في هذه المحافظة بالنسبة للمحافظات الأخرى، معتبرا استقرار مكتب تمثيل القنصلية العراقية في هذه المدينة بأنه أمر ضروري.

وتابع أن محافظة ايلام تتمتع بموقع ستراتيجي وريادي في طريق عبور الزوار إلى العراق وبالتالي فإنها تعتبر جسر تواصل خاص بين الشعبين الايراني والعراقي كما أنها تلعب دورا مهما في تيسير التواصل بين طهران وبغداد.

وفي معرض إشارته إلى إلغاء التأشيرات بين البلدين، قال مساعد محافظ إيلام في الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية: من المتوقع أن يرتاد 4 ملايين زائر من منفذ مهران الدولي في هذا العام مما يجعل وجود قنصلية عراقية أمرا ضروريا في هذه المدينة.

ولفت نوذري إلى عبور 67 بالمائة من زوار الأربعين عبر منفذ مهران الحدودي في العام الماضي، موضحا: ارتاد في العام الماضي مليوني و400 ألف زائر عبر منفذ مهران.

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