اصابة ثلاثة صهاينة في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة

وقالت مصادر محلية ان فتى فلسطيني في الخامسة عشر أقدم على طعن ثلاثة من اليهود الروس بالسكين ما ادى لا صابتهم بجراح مختلفة
واقتحمت قوة من الجيش الصهيوني قرية عزون واعتقلت الفتى فيما قامت سيارات اسعاف صهيونية بنقل الجرحى.
انتهی**387**1110
رام الله- 7أيلول- سبتمبر- إرنا-أصيب ثلاثة مستوطنين صهاينة صباح اليوم السبت بعملية طعن نفذا فلسطيني في قرية عزون بمحافظة قلقيلة شمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وقالت مصادر محلية ان فتى فلسطيني في الخامسة عشر أقدم على طعن ثلاثة من اليهود الروس بالسكين ما ادى لا صابتهم بجراح مختلفة
واقتحمت قوة من الجيش الصهيوني قرية عزون واعتقلت الفتى فيما قامت سيارات اسعاف صهيونية بنقل الجرحى.
انتهی**387**1110
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