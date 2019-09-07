قيادي في الشعبية: الدم الفلسطيني ليس مزادا لرفع أسهم نتنياهو بالانتخابات

وأكد الثوابتة لمراسلنا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مشوار المقاومة والنضال سواء بقي أو رحل نتنياهو.

وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية "نحن ندرك أن أمامنا عدوا واحدا هو الكيان وعليه الرحيل عن أرضنا".

وأدان الثوابتة عملية القتل التي نفذها جيش الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة مؤكدا ان المقاومة قادرة على ردع جيش الاحتلال الصهيوني

وشدد الثوابتة أن حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية أحد عوامل الصمود في مواجهة الاحتلال.

وقال الثوابتة إن "إرادة وعزيمة شعبنا عصية على الانكسار ونحن ندرك بأن وحدتنا سر انتصارنا وهذا سبب استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار".

وفيما يتعلق باستقالة المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، قال الثوابتة " إنه من السابق لأوانه أن انسحاب جرينبلات أحد محاور الشر في صفقة القرن والإدارة الأمريكية هو انتصار.

وأضاف "لكننا نستطيع أن نتحدث فشل هؤلاء المجرمين الصهاينة والأمريكان هو الذي يدفع بهم الانسحاب من المشهد".

وتابع "ما كانوا يراهنوا عليه أنهم يستطيعوا الاجهاز حقوق الشعب الفلسطيني والانتصار للأعداء محاولات بائسة، فقد فشلت الرؤية ومحاولات تمرير صفقة القرن مثل ما فشل مؤتمر البحرين التطبيعي".

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