ظريف : ياسيد بومبيو، ما ذا يعني الابتزاز بالتحديد؟

واضاف : اليس الابتزاز هو ذات النقض السافر لقرار صادر عن مجلس الامن (2231) ومعاقبة من يلتزم به؟

وتابع ظريف : هل الابتزاز يعني اقتراح الرشوة لسرقة النفط وفرض الحظر على اولئك الذين يرفضون هذا الاقتراح؟

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته ايضا : و ربما الابتزاز يعني تجويع الشعب الايراني في حال عدم استسلام ايران.

وختم ظريف تغریده، بالقول : هل ذلك هو الابتزاز، ام الاجراءات التعويضية في اطار الاتفاق النووي؟

جاء ذلك ردا على تخرصات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في تغريدة له، ان "ايران اعلنت عن نقضها لكافة القيود المفروضة على الابحاث والتنمية النووية؛ حقيقة ان ايران ستحتفظ بالطاقة الاستيعابية الواسعة لتخصيب اليورانيوم، مؤشر على ضعف الاتفاق مع ايران"؛ مضيفا ان "بريطانيا وفرنسا والمانيا، وكافة الشعوب المتحضرة ستتخذ اجراءات حازمة ضد الابتزاز النووي الايراني"؛ على حد زعمه.

انتهى ** ح ع