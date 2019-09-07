اقامة مجلس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في حسينية الامام الخميني

وافاد الموقع الالكتروني الرسمي لـ "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، ان ثاني مجالس العزاء بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين (ع)، اُقيم عيشة اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (ره) بحضور قائد الثورة الاسلامية وآلاف المعزّين من ابناء الشعب الايراني وجمع من كبار مسؤولي البلاد.
انتهى ** ح ع
طهران / 7 ايلول/ سبتمبر / ارنا –عقد عشیة اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران، مجلس العزاء (الثاني) بمناسبة حلول شهر محرم الحرام (1441- هـ) حيث الذكرى السنوية لاستشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)؛ بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
وافاد الموقع الالكتروني الرسمي لـ "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، ان ثاني مجالس العزاء بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين (ع)، اُقيم عيشة اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (ره) بحضور قائد الثورة الاسلامية وآلاف المعزّين من ابناء الشعب الايراني وجمع من كبار مسؤولي البلاد.
تعليقك