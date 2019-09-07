روسيا: الإجراءات الإيرانية دفعة قوية لعودة التوازن الى الإتفاق النووي 

وكتب ميخايل أوليانوف في تغريدة له اليوم السبت على موقع تويتر: "لا ينبغي المبالغة في قرار إيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا، على الرغم من أنه إنحراف عن البرنامج الشامل للإجراء المشترك (الاتفاق النووي)، لكنها إجراءات قابلة للتراجع وأن الأنشطة التي وافقت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن خطوات إيران لا تشكل تهديدا في انتشار الأسلحة النووية، ولكنها مجرد إشارة قوية لاستعادة التوازن الى الإتفاق".

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