ظريف : يا سيد بومبيو، هل تعرف ما هو التحضر ؟

واضاف : هل التحضر هو ارسال طائرة مسيرة للتحليق فوق مجلس "عرس" وقتل الابرياء؟

وتابع : وهل (التحضر) يعني القرصنة البحرية في المياه الحرة؟

واردف : او لعله (التحضر) ارسال السلاح الفتّاك الى منطقة ما، لشنّ حروب ضد الانسانية.

وتابع : او ان المتحضر هو شعب بتاريخه الذي يمتد لآلاف السنين، والذي لم يهاجم احدا طوال القرون الماضية؟

انتهى ** ح ع