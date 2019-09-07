ظريف : يا سيد بومبيو، هل تعرف ما هو التحضر ؟

واضاف : هل التحضر هو ارسال طائرة مسيرة للتحليق فوق مجلس "عرس" وقتل الابرياء؟
وتابع : وهل (التحضر) يعني القرصنة البحرية في المياه الحرة؟
واردف : او لعله (التحضر) ارسال السلاح الفتّاك الى منطقة ما، لشنّ حروب ضد الانسانية.
وتابع : او ان المتحضر هو شعب بتاريخه الذي يمتد لآلاف السنين، والذي لم يهاجم احدا طوال القرون الماضية؟
انتهى ** ح ع
طهران / 7 ايلول / سبتمبر / ارنا – خاطب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، نظيره الامريكي مايك بومبيو في تغريدة له، قائلا : يا سيد بومبيو، هل تعرف ما هو التحضر؟
واضاف : هل التحضر هو ارسال طائرة مسيرة للتحليق فوق مجلس "عرس" وقتل الابرياء؟
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