الامن الداخلي الايراني ينتشر في 13 مركزا حدوديا لمكافحة التهريب

واشار عبدالله هندياني في كلمته السبت خلال بدء الانتشار الرسمي لشرطة الامن الاقتصادي في المنافذ الرسمية لدخول وخروج السلع، ان الشرطة انتشرت في 9 معابر حدودية بحرية منها كناوة وبوشهر و"الشهيد رجائي" وقشم وديلم وخرمشهر والمعابر البرية بازركان وباشماق وبرويزخان والمعبر الجوي مطار "الامام الخميني (رض)".

واوضح بان مختلف المؤسسات في البلاد تعمل في سياق مكافحة السلع والعملة الصعبة وهي وزارة الداخلية والجمارك وقوى الامن الداخلي ومنظمة المؤانئ والملاحة البحرية ومنظمة ادارة الطرق والنقل البري.

واضاف، انه وفي ضوء هذا التعاون بين المؤسسات المختلفة فقد انتشرت شرطة الامن الاقتصادي في المعابر الرسمية للبلاد للحد من التهريب المنظم للسلع.

وصرح بان شرطة الامن الاقتصادي كانت قد انتشرت بصورة تجريبية في مينائي "الشهيد رجائي" وخرمشهر، حيث كانت النتائج المتمخضة عنها ايجابية.

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