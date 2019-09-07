سلة ايران تواجه الفلبين في الصراع مع الصين للتاهل الى الاولمبياد

وتعد المباراة مهمة جدا لايران في التنافس على حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 ، وفي حال فوزها وخسارة الصين امام نيجيريا سیتم الاحتکام الى فارق الاهداف لتحديد المتاهل من بينهما عن قارة اسيا الى الاولمبياد.

وفي سياق التنافس على المراكز من 17 الى 32 في بطولة كاس العالم فازت ايران على انغولا 71-62 اول امس الجمعة.

ولم يتاهل اي فريق من اسيا الى دور الـ 16 لبطولة كاس العالم ولذلك فان افضل فريق اسيوي في المراكز من 17 الى 32 سيتاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم مجموعة ايران في المرحلة الثانية انغولا والفلبين وتونس ، وقد اعتمدت نتيجة مباراة ايران مع تونس في المرحلة الاولى وهي الخسارة بنتيجة 79-67 .

وكانت ايران قد خسرت في المرحلة الاولى (المرحلة التمهيدية) مبارياتها الثلاث في المجموعة الثالثة امام بورتوريكو وتونس واسبانيا ولم تتمكن من التاهل الى دور الـ 16.

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