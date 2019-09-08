طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة في قطاع غزة

وقصفت الطائرات موقع للمقاومة شرق المغازي ب 3 صواريخ اضافة لموقع ثاني بخمسة صواريخ على مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع والغارات الطائرات مجددا على موقع عسقلان شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة-قطاع غزة عدم وصول أي اصابات الى المستشفيات.

من جهته زعم المتحدث باسم الجیش الصهیونی ان الغارات جاءت ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق وهدد الناطق بمواصلة الغارات محملا حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان العدوان الصهيوني الذي لا يتوقف على قطاع غزة ، واستمرار حصاره، إلى جانب انتهاك حرمة الأقصى وسرقة الأرض في الضفة، هو فعل الاحتلال في صراعه مع شعبنا ومقاومته.. في مقابل صمود الشعب، وبسالة المقاومة، وإيمان راسخ بالحق و بالأرض والمقدسات.

واضاف (والغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة).

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