صالحي : اوروبا لم تلتزم بوعودها تجاه الاتفاق النووي

واضاف صالحي خلال لقائه المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" : للأسف لم يستطع الأوروبيون ملء الفراغ الذي تسبب فيه خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب كما فعلتها في المراحل الثلاث.

وتابع :والأسوأ من ذلك، أننا سمعنا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يقول إن الاتحاد ملتزم بالاتفاق النووي فقط عندما تكون إيران ملتزمة بهذا الاتفاق، هذا الأمر يبعث على التعجب، ويطرح السؤال هنا، هل أوروبا ملتزمة بعدم تنفيذ تعهداتها بهذا الاتفاق؟ هل هم متعهدون بأن يخلفوا تعهداتهم تجاه هذا الاتفاق؟".

وأضاف صالحي :قررت إيران بألا يُناقش الاتفاق النووي من اتجاه واحد فقط، وأن يكون طريق باتجاهين، وإن أصبحت مناقشة هذا الاتفاق طريق من طرف واحد، فإن إيران لديها العديد من الخيارات التي سوف تتخذها كما اتخذت الخطوات الثالث بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي.

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