ظريف یؤكد على وجوب التزام الوكالة الذرية بالمبادئ المهنية

واشار ظريف خلال اللقاء الى تعاون الجمهورية الاسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ايدت تنفيذ ايران لبنود الاتفاق النووي من خلال عدة تقارير اصدرتها ، مؤكدا الاستمرار في التعاون مع الوكالة.

وبين ظريف الاجراءات الايرانية في تقليل التزاماتها التي وافقت البند 36 للاتفاق النووي وذلك ردا على عدم التزام الاطراف الاوروبية بتنفيذ التزاماتها.

من جانبه اشار المديرالعام المؤقت للوكالة الذرية "کورنل فروتا" خلال اللقاء الى مساعى الوكالة وبشكل حيادي ومهني لبناء الثقة والتحقق من النشاطات.

وفي وقت سابق من اليوم التقى فروتا في مقر منظمة الطاقة الذریة الایرانية برئيسها " علي اكبر صالحي " .

وقال صالحي خلال اللقاء ان الاتفاق النووي ليس طريقا باتجاه واحد وكان من المقرر ان يكون باتجاهين، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب كما فعلتها في المراحل الثلاث .

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