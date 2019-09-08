اللواء باقري يزور الصين

و من المقرر أن يلتقي اللواء باقري بعدد من کبار المسؤولين الصينيين وسيبحث معهم حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية و العلاقات الدفاعية وتنمية التعاون الثنائي .
انتهى**م م**
طهران / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – يعتزم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء " محمد باقري" القيام بزيارة الصين على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يوم الاربعاء القادم بدعوة من نظيره الصيني .
و من المقرر أن يلتقي اللواء باقري بعدد من کبار المسؤولين الصينيين وسيبحث معهم حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية و العلاقات الدفاعية وتنمية التعاون الثنائي .
انتهى**م م**
تعليقك