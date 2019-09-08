اللواء باقري يزور الصين

طهران / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا - قرّرت الجمهوریة الاسلامية الايرانية تقليص التزاماتها النووية "خطوة خطوة" وذلك بعد مضي عام على انسحاب امريكا من "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي) في 8 أيار/مايو 2018، وايضا عدم تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاوروبية المتبقية في هذا الاتفاق.