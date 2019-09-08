٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83469736
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اللواء باقري يزور الصين

اللواء باقري يزور الصين

طهران / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – يعتزم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء " محمد باقري" القيام بزيارة الصين على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يوم الاربعاء القادم بدعوة من نظيره الصيني .

و من المقرر أن يلتقي اللواء باقري بعدد من کبار المسؤولين  الصينيين وسيبحث معهم حول العلاقات الثنائية  والتطورات الاقليمية و العلاقات الدفاعية وتنمية التعاون الثنائي .

انتهى**م م**

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