٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83469736
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اللواء باقري يزور الصين قريبا

اللواء باقري يزور الصين قريبا

طهران / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – يعتزم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء " محمد باقري" القيام بزيارة للصين على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يوم الاربعاء القادم بدعوة من نظيره الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي اللواء باقري بعدد من کبار المسؤولين الصينيين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والعلاقات الدفاعية وتنمية التعاون الثنائي.

انتهى**م م**

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