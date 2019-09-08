اللواء باقري يزور الصين قريبا

قشم/8 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن حاكم مدينة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوب) "علي رضا نصري"، انه لم يرد حتى الآن تقارير عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي ضرب بعد ظهر اليوم الأحد قرية لافت التابعة لهذه المدينة.